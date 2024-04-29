多名在2024選舉連任失利的綠委被傳將出任各部會政務次長，包括教育部次長可能由張廖萬堅出任、衛福部次長可能由林靜儀出任、法務部次長可能由黃世杰出任等。今又有媒體報導，另有前立委蔡培慧被點名可能出任農業部次長、前立委鄭運鵬被點名可能出任交通部次長。媒體人黃揚明強調，民進黨只要不斷出現能橫跨政務、選務雙刀流的人才，就更能鞏固執政權，而這些人才也更願意為黨賣命。這點國民黨很難學會。

「敗選者聯盟3.0？民進黨懂資源分配！」黃揚明今(29日)在臉書發文表示，且不論這些人事消息準確與否，但民進黨執政後的「敗選者聯盟」，已然成為用人的標準之一。所謂「敗選者聯盟1.0」，是指2018年民進黨地方選舉敗選後，由挑戰新北市長落敗的蘇貞昌擔任行政院長、挑戰高雄市長落敗的陳其邁擔任行政院副院長、台中市長連任失利的林佳龍擔任交通部長，後來又提名雲林縣長連任失利的李進勇擔任中選會主委。

黃揚明提到，「敗選者聯盟2.0」則是2022年民進黨地方選舉大敗後，挑戰新北市長落敗的林佳龍出任總統府秘書長、挑戰嘉義市長落敗的李俊俋出任勞動部次長、挑戰新竹縣長落敗的周江杰出任客委會副主委、連任議員失利的梁文傑出任陸委會副主委、挑戰花蓮縣長失利的谷辣斯則回任總統府發言人。這次的「敗選者聯盟3.0」以政務次長為主，基本上並不令人意外。

黃揚明指出，而這樣的用人模式凸顯出只要是能夠為民進黨打江山、捍衛執政優勢、在選戰過程中積極為政策辯護的人，就是民進黨不吝於提拔的對象。中央執政資源是執政黨最大優勢，將政府權位當作政治資源分配，這是民進黨最擅長的一環，畢竟該黨本就出身草根，加上有派系主導運籌帷幄，彈性本就很寬。哪像國民黨長年對官僚系統，有著捍衛官場文化及學者菁英掛帥的偶包，把選戰與治理人才分流。

黃揚明強調，因此，民進黨政治人物一旦選戰失利或任期屆滿，進入政務系統磨練便成為常態，只要不斷出現能橫跨政務、選務雙刀流的人才，就能讓執政權更為鞏固，而這些人才也更願意為黨賣命。他直言，「這一點，國民黨很難學會，民眾黨則是還沒有機會學。」