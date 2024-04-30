高雄市仁武分局日前破獲詐騙案件，歹徒以典型投資股票穩賺不賠名義，誆騙被害人與假專員面交，警方獲報前往埋伏守候，順利逮捕涉案男車手石嫌返所偵辦，恰巧同時間一名林男向警報案稱疑似遭詐，在派出所內見到石嫌時直呼「就是他」！想不到車手現行犯竟與被害人在派出所狹路相逢。

仁武分局澄觀派出所4月28日凌晨2時許接獲30歲鍾男報案，稱在網路見廣告標榜高報酬投資訊息遂向警查證。警方見詐騙集團蠱惑鍾男投資，將計就計請鍾男配合，與詐團相約同日下午面交20萬元。

澄觀派出所所長林卓材及專案小組成員於現場提前埋伏，見37歲石姓男車手與被害人面交之際，立即上前逮捕石嫌及查扣相關證物，警方將石嫌帶返所偵辦時，另一名林姓男子（約23歲）進入派出所表示疑似遇到投資詐騙報案，林男見車手石嫌時直呼：「就是他！」。

原來石嫌假冒投資理財公司的專員，向被害人鍾男與林男相約詐欺面交，沒想到他案被害人竟與同一名詐騙車手於派出所狹路相逢，全案警方順利攔阻面交20萬元，訊後依刑法詐欺罪嫌送辦，並持續向上溯源追查。

警方呼籲，詐騙集團常以置入平台投資廣告的手法，利用民眾投資慾望致受騙，為避免成為假投資真詐騙的被害人，請民眾勿聽信不認識的網路投資社群及下載APP，如有疑慮請撥打165反詐騙專線或110專線向警方求證真偽，以提高防詐騙之共識與警覺。