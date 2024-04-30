高雄市六龜區62歲楊姓男子，在網路交友軟體認識女網友，雙方以「老公、老婆」互稱，透過line通訊軟體聯繫，女網友表示急需用錢，指示臨櫃匯款20萬元，所幸農會行員機警報警處理，保住男子積蓄。

警方表示，義寶派出所日前接獲六龜農會通報，有1名身穿袈裟的男子，準備匯款新台幣20萬元，懷疑遇到詐騙，警員張定南及警員江榮忠獲報到場，發現楊姓男子於2023年8月間，因網路投資被詐騙新台幣65餘萬元，10月間，又因網路交友，女子以來台結婚在桃園機場遭隔離為由，要求楊男匯款5萬，經員警成功勸阻，惟今又再次因交友軟體詐騙，所幸農會行員機警通報，員警到場苦口婆心勸阻，成功攔截。

據悉，該名身穿袈裟的楊姓男子曾經在寺廟修行，後來離開寺廟自行在六龜住宅當自家居士，楊因過去有信徒會捐獻金錢，獲悉楊因網路交友遭詐騙，信徒已紛紛不願提供獻金。

六龜分局長何正光呼籲，詐騙手法層出不窮，「網路交友、異地情人」為詐騙集團慣用手法，民眾務必提高警覺，對於各種信息或電話，只要涉及「要求提供賬戶資料」、「提交金錢」、「操作ATM解除設置」等內容，都可能是常見的詐騙手法，如有任何關於詐騙的疑問，可撥打165或110專線進行查證。