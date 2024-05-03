立法院院會3日再現表決大戰，國民黨團提案，將黨團版本《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案抽出，逕付二讀，但民進黨團反對，經過兩輪表決結果，贊成59票、反對50票，民進黨意外少一人，後發現是民進黨立委楊曜投錯。國民黨立院黨團書記長洪孟楷現場喊，「感謝楊曜起義來歸」。另民眾黨團同樣提出變更議程，同樣將民眾黨團版本的修法版本逕付二讀，最後贊成58票，反對51票，成功逕付二讀。

內政部提案修法，擬發給村里長年終慰勞金新台幣7萬5千元，行政院2日院會通過送立院審查。國民黨、民眾黨不讓執政黨一支獨秀，因此在今日院會時，分別將兩黨團版本以變更議程方式要求逕付二讀。然民進黨團現場反對，因此立法院長韓國瑜裁示進行表決。

民進黨團幹事長吳思瑤在場內高喊民進黨已經排審了，國民黨不要割稻尾，也不要略過委員會討論。藍委則在傅崐萁領軍下，喊出「支持村里長」，經過兩次表決，白委6票支持國民黨，總贊成票數共58人、反對51人，照案通過，《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案國民黨團版本逕付二讀，並由國民黨團召集協商。

民眾黨團同樣提出黨團版本逕付二讀提案，在經過兩次表決後，國民黨支持民眾黨，最後贊成58票，反對51票，成功逕付二讀。