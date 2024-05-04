民主進步黨4日下午在台北舉辦「Green Up! 和台灣在一起」入黨見面會，透過時下流行的見面會形式吸引支持者參與，於入黨同時也能和黨公職面對面互動，由新聞部主任兼發言人吳崢與政策會執行長王義川擔任入黨推薦人，現場更可抽選蔡英文總統、準總統賴清德、準副總統蕭美琴偶像風小卡。

活動現場湧進近千人參加爭相入黨，吳崢與王義川也跟粉絲現場互動，並一起幫新入黨的夥伴簽名推薦。吳崢表示，看到滿場新入黨的同志令人振奮不已，也呼籲入黨同志要當奉公守法的好公民。王義川則說，成為黨員要非常支持民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的理念，盼與新黨員一起為台灣勇往直前。

吳崢表示，日前與王義川直播時，上演賴清德亂入的「放送事故」，賴清德更要兩人較勁號召入黨人數，因此這次的活動讓他很緊張。與支持不同，入黨的門檻是很高的，要認同以及將民進黨員與自身連結，看到現場這麼多人令振奮不已。

吳崢更與大家約定，大家入黨之後，未來做事切勿以身試法，因為選舉前Linbay好油自導自演的事件，透過黨員身分在選舉中混淆視聽。今日入黨活動推薦人是他與王義川，呼籲大家要當個守法的好公民。

王義川表示，開場即以現場入黨朋友所自備手舉板舉例，彰顯現場見面會都被川粉包圍，笑虧、叫陣吳崢，並提及今天的入黨活動，源自於組織部提及要找「入黨代言人」，從網路調查人氣以吳崢及王義川最受歡迎，因此，成為今天的入黨活動的推薦人。

王義川說，參加政黨不同於單純支持政治人物，因為加入政黨是參與政治的門檻，有相對的權利及義務，就是內心要非常支持民進黨的「清廉、勤政、愛鄉土」的理念，並舉賴清德主席所說，面對台灣前進的道路上，即使在立法院民進黨面對三黨不過半的局面，依然要勇敢向前。