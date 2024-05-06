脫口驚吐「4月3日老天有眼發生地震」 柯建銘為失言道歉了 @ChinaTimes

立法院司法及法制委員會今（6）日續審國會改革法案，期間民進黨立院黨團總召柯建銘在程序發言時，竟脫口說4月3日「老天有眼發生大地震」，引發藍營批評與網友砲轟，為此他稍早致歉。對此，前立委郭正亮研判，柯建銘會出現這樣的發言，可能是因屢戰屢敗而受到刺激，他並狠酸，現在整個民進黨都是羊騷味，他們該恢復正常了。

柯建銘稍早接受媒體聯訪時表示，若自己的發言造成誤解，願意為此道歉。他除解釋，所謂的「老天有眼」，是指能讓法案好好審理，但若造成外界不舒服的觀感，「我也認了，我就道歉」，也呼籲，不要抹黑攻擊、作不當的連結。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》嘲諷，柯建銘至今已享有權力20年，現在民進黨每次表決必敗，柯可能因此受到了刺激。而除了柯建銘，郭正亮也點名民進黨立院黨團幹事長吳思瑤，指吳「過去是個小淑女」，結果當了幹事長後，講話越來越語無倫次，他研判，民進黨已經很久沒碰到屢戰屢敗的狀況，他們正因不知怎麼擋住藍白合作的攻勢，而慌亂不已。

郭正亮指出，只要民進黨提的法案有意義，國民黨應不會全部封殺，但民進黨先前猛打國民黨國會改革法案、激怒了對方，若都是這種態度 ，現在國民黨要和他們談什麼？

「整個黨都在起乩」，郭正亮直言，柯建銘立刻道歉就說明，他當下就知道自己講錯話，他也以準總統賴清德前幾天說的「牧羊人身上要有羊群味」說舉例，嘲諷柯今天的表現也證明，整個民進黨都是羊騷味，他並呼籲民進黨，應該要恢復正常了。