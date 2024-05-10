國民黨立院黨團決定518飛往太平島、同時520也將缺席賴清德的總統就職典禮。對此，國民黨主席朱立倫10日表示，去太平島就應該以平常心去看待，綠營或綠媒很誇張地把中華民國的領土當成一個特別的情況，就連外國人也覺得很奇怪，這根本是你自己國家的領土，我們的民意代表按照法定的規章申請、前往當地慰勞戍守領土的將士，這有什麼特殊的情況？

朱立倫表示，暑假即將到來，他建議許多學生也可以申請前往太平島，質問民進黨何時又把它變成如此特殊化？過去民進黨自己也會去，別只因為蔡英文不去，就把它變成這麼嚴重的議題。

對於台灣民眾黨519規劃在民進黨中央黨部前封街集會，黨主席柯文哲呼籲支持新政府實現司法、媒體和憲政改革，朱立倫回應時強調，國民黨也要求新政府必須全面改革，因為過去8年實在太多不公不義、太多沒有做好的事情，也有太多因而受害的民眾。他相信這不只是哪一個個別政黨，幾乎可說是全民的要求。朱立倫說，最期待準總統賴清德就職後，都能夠正面回應，這才是全民最期待的事，他強調「改革，大家一定都站在一起」。

朱立倫說，賴清德得票率40％、目前民調支持度也是40％、他在國會也是少數，但變成國會少數的民進黨卻用戰狼式、毀滅式、惡意攻擊或人肉炸彈式的手段來摧毀台灣、摧毀國會、摧毀在野黨，如果賴清德520後願意真正反省、真正改革、真正重新走回台灣民主正軌，就請他到立法院針對未來大政方針及每個民眾關心的議題好好回答。