民進黨主席賴清德14日宴請黨籍立委，傳出定調團結作戰，未來將「反守為攻」，引發討論。中廣前董事長趙少康今(15日)到東海大學演講時指出，德國自由民主黨找理念不同的綠黨合作，還釋出副總理、外長等位子。民進黨立院不過半就只好溝通，還沒看過跟議會硬幹有好下場的。

黨團幹事長吳思瑤會後轉述，如果用兩個字定調晚宴，就是「團結」，四個字就是「團結作戰」。未來就是我們反守為攻，攻守都要俱佳。對於未來行政立法運作做出幾個共識，要強化溝通，要更即時、靈活，新內閣成立後，必須攻守俱佳，而不是現在看守內閣期間只能採取防禦守勢，未來搭配新內閣，有新的政策，而且具備社會強大正當性的政策，要能夠研議、推動給國人，這也是進一步可以跟政黨合作的機會。

「賴清德說：我們立法院將來要反守為攻！聽起來好像殺氣騰騰？」趙少康指出，意思是說：我們就算表決輸了，但我把道理講清楚了。「也沒錯啦，有時候就是我表決不會贏你，至少我把話講清楚了，讓民眾知道你是表決暴力。但是賴清德好像忘了，他是執政黨耶？」

趙少康質疑，行政院是屬於民進黨的，假設你將來做什麼事情，立法院都會杯葛，預算通不過、人事通不過，那將來你的成績是什麼？你不能說都是因為在野黨害的？「我到現在為止，還沒有看到一個首長跟議會搞不好，最後有好下場的！大家不會換議會的，換還是換你嘛？」

「你要有本事去擺平啊！你要有本事去溝通啊。所以我不覺得賴清德昨天跟民進黨立委說『我們要反守為攻』是好的，你要溝通嘛！」趙少康提到，像歐洲的聯合政府就是這個道理，像德國，他票不夠了，自由民主黨只好跟綠黨去合作，完全不同的理念，但是副總理讓給綠黨、外交部長是綠黨，德國是這樣子，綠黨票也沒有多少，但是沒有他，你就組不了聯合內閣，你必須要學會妥協。

趙少康強調，今天的立法院，你民進黨不過半，很多法案、預算、人事就是不會通過，這是沒有辦法的事情，那怎麼辦？只好溝通：提名的人是不是大家都同意？預算的部分，你有什麼建議，我們也可以納入；政策，你在野黨有什麼看法，我們也可以一起考慮。「只有這樣啊！你要硬幹？硬幹的結果，你政府部門法案是通不過的！」