56歲歌唱天后那英闖蕩歌壇多年，演唱表演實力獲得無數獎項肯定。近日她上節目，體驗「解答之書」的樂趣，求助2問題，答案笑翻眾人。

許多年輕人無論感情、生活未來方向遇到疑難雜症，喜歡翻問「解答之書」參考答案。近日歌手那英登上大陸綜藝節目，初體驗解答之書，一本正經的搞笑提出疑惑，首先她先是詢問：「如果血糖太高應該怎麼避免？」，得到的答案為「回頭看看」，結果她真的直接回頭觀望，一旁主持人則解釋道，應該是要她回顧過去的飲食習慣，那英聽完後則驚呼：「太神奇」。

隨後，那英則拋出另一個令人意想不到的問題：「更年期要怎麼不發脾氣？」，翻書回應則寫著「你可能會比較悲傷」，那英瞬間大笑說：「如果不發脾氣會比較悲傷？那我寧願發脾氣，我還是發出來」。

影片曝光後也逗樂大批網友幽默留言討論：「有一種莫名戳中笑點的感覺」、「那姐這個性格我可太喜歡了」、「哈哈哈哈怎麼拿這個書當大夫嗎」、「那英姐真性情，直接問健康問題也很真實」、「那英老師太有趣了，這精神狀態愛了」。