喝即溶茶不用處理茶葉渣，深受許多人喜愛，但腎臟科醫師江守山提醒，即溶茶所含的草酸量，遠高於茶葉泡出來的茶飲，美國曾有一名宅男，連續5天狂飲近4公升的即溶茶後，出現嘔吐、解不出尿情況，送醫確診是尿毒症，腎功能嚴重送損，經洗腎才救回性命。

江守山表示，不管是什麼茶都含有草酸成份，而高草酸飲食，早被證實恐會造成腎結石、腎損傷等情況，有研究發現即溶茶泡成的的茶飲，所含的草酸量遠高於茶葉沖泡出來的。即溶茶是茶葉製成的粉狀加工物，加水調勻即可飲用。

江守山表示，曾有一名美國宅男，連續5天在家，每天都喝近4公升的即溶茶，接著出現嘔吐、無法排尿情況，送醫確診是尿毒症，經洗腎才病況回穩，後來經病理切片，證實腎臟裡沉積許多草酸鈣結晶。

江守山表示，腎臟是人體重要的排毒器官，密集且大量飲用即溶茶，可能造成體內草酸過量，草酸一旦形成結晶、沉積在腎臟，會造成尿毒症、草酸性腎病變等併發症。

相對於即溶茶，江守山說，適量飲用咖啡有助維護腎臟健康，咖啡被發現可以降低蛋白尿，降低腎衰竭的風險，而且咖啡是低磷、低鉀，即使是尿毒症病人也可以喝咖啡，一天喝2杯黑咖啡，有助維護腎健康。