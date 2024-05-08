台南近年積極推動5G文化科技產業落地，市府日前於台南文創園區打造「MoreReal Lab 5G創新文化科技實驗基地」，並在園區辦理「5G文化科技創新應用DEMO展」，將5G科技結合台南文化古蹟製作展覽，透過VR、IR、5G網路等技術，帶領民眾身歷其境體驗400年前古台南。民眾可透過5G科技與藝術文物互動，感受文化與科技結合的新風貌。

市長黃偉哲體驗5G科技展。（圖／台南市府）

台南市府昨日（5／7）在MoreReal Lab實驗基地舉辦「5G文化科技創新應用DEMO展」，應用台南5G科技結合台南特色古蹟打造展覽，推出VR普羅民遮城、VR熱蘭遮堡、IR藍晒圖等科技互動藝術。台南市長黃偉哲表示，此次展覽利用最新的科技結合最古老的文化，將古都的歷史意義用影像重現給新世代，同時也透過數位人才培育活動，培育校園中的後起之秀，為數位內容產業增添生力軍。

台南文化局指出，〈VR重回普羅民遮〉，讓民眾透過VR虛擬實境眼鏡，重回400年前荷蘭時期普羅民遮城（即今日赤崁樓）的歷史現場，龐大的高解析VR畫面，藉5G高傳輸、低延遲的優勢，讓普羅民遮城的建築風格、十字大街，以及遠眺台江內海對岸的熱蘭遮堡（今安平古堡）景色，能夠順暢無阻地呈現在體驗者眼前，讓民眾充份沉浸、感受荷蘭時期的時空氛圍。

文化局補充，〈IR藍曬圖〉以藝術家劉國滄對臺南知名實境藝術「藍曬圖」的系列續作「梯屋藍曬圖」為藍本，結合AR擴增實景、IR互聯實境技術與5G XR創新科技，以「走進藝術」為核心概念，讓民眾的接觸與體驗能夠拓展增至3D空間形式，猶如讓身體進入到藍曬圖空間中，不僅讓民眾能與畫面進行互動，亦增加藝術品的親近性與互動性。

台南市長黃偉哲表示，市府期望透過推動5G科技，將臺南深厚的傳統文化底蘊再創新並向外輸出，此次5G應用Demo展結合產官學資源，整合相關硬體、軟體、內容、服務等上下游產業，邁出5G文化科技應用落地與深耕發展的第一步。