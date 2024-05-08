惡名昭彰偷拍論壇「創意私房」，因藝人黃子佼加入高級會員，且購買未成年少女影像遭揭發，政府出手封網，但傳出在Telegram群組另起爐灶，日前衛福部表示，「若查出屬實，不排除全台禁用Telegram」，不料，在IG上爆出有「翻版的創意私房」出現，並且在IG帳號上寫著「影片內容都是國中國小，喜歡蘿莉無罪...」；對此，網友則表示，這帳號疑似像詐騙，也指出被騙的人也不敢報警。

一名網友在「Dcard」發文，以「IG版本的創意私房？」為題，她提到，在IG上看到一篇有關衛福部不排除移除Telegram群組的貼文，竟料，有人就在貼文底下留言「想看未成年影片可以去私訊這個(IG)帳號」，並且附上帳號(以供搜尋)。

於是，這名網友便搜尋此IG帳號，一看超傻眼表示「請問這是IG翻版的創意私房嗎？還敢那麼明目張膽地說影片都是國中國小，太噁心了，政府趕快處理一下IG上面猖獗的未成年外流帳號吧...」。

有網友在IG上發現「IG版創意私房2.0」疑重起爐灶，且呼籲政府要重視這一塊灰色地帶。（圖／翻攝自Dcard）

有網友在IG上發現「IG版創意私房2.0」疑重起爐灶，且呼籲政府要重視這一塊灰色地帶。（圖／翻攝自Dcard）

透過這名網友上傳的擷圖可見，該帳號的「頭像照片」放上疑似未成年少女圖像，且文字介少寫著「影片內容都是國中國小，喜歡蘿莉無罪，想看的別怕生，私訊我就對了，訊息都會看」，另外，還有此帳號發的限動內容寫著「我撐到現在，實在不行了，先睡了」，並且重點標記寫著「已經匯款給我的客人，如果影片還沒給到你，請回覆這則動態，我起床給你們」。

而最後一張照片則疑似該IG帳號遭封鎖，後來解封鎖，帳號主便在限動回覆「抱歉剛剛帳號被鎖，現在才滿血復活回來，訊息我一個一個慢慢回」，並強調自己並非「跑路」，也說「我都有截圖(申請的擷圖)，沒回到的客人，跟你們說聲抱歉」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「噁了吧！還私訊都會看咧」、「詐騙吧」、「想問這種事情，警察可以去密他假裝要買，知道銀行帳號後去找人嗎（雖然也可能是人頭帳號」、「我覺得是詐騙」、「限時動態那兩張看起來有夠像詐騙」、「真的有人會匯款哦...」、「這感覺是詐騙」、「檢舉」、「我也覺得詐騙，這種被騙絕對不敢報警」。

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