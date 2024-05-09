物價高漲，加上世代觀念演進，許多年輕人結婚後都選擇不生小孩，甚至連婚也不結，讓長輩們相當不滿。就有一名婆婆詢問，該如何讓媳婦知道為夫家傳宗接代的重要性，底下有網友神回一句讓全場笑翻。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文詢問，不知道大家有沒有好的建議，讓年輕媳婦明白，結婚嫁人後為夫家傳宗接代的重要性，貌似非常不滿媳婦遲遲沒有生小孩的打算。

許多年輕男女網友看到後相當不認同，其中有人留言：「你沒資格管媳婦的子宮，建議閉嘴比較好」，讓大家笑翻「說的真好」、「看到這句大笑」、「真的，為何一定要傳宗接代」、「七月半還沒到，怎麼一堆從清朝來的人專門說鬼話的」。

其他人也紛紛開酸：「想要的話可以自己再生一個」、「別說笑了，就算生孩子也不一定要是夫家的」、「妳跟公公再生一個給媳婦看看」、「兒子賺得夠多，媳婦會不敢生嗎」、「所以妳家有幾億可繼承？」、「拿個200萬出來給媳婦展示誠意啊」。