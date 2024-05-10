母親節將至，《中時新聞網》採訪到一位育有3子單親媽媽Kelly，大女兒欣萍因出生時吸到胎便造成腦部缺氧，加上未能及時治療，導致她成了重度多重障礙者，30歲仍無法表達、自理生活。對於照顧特殊小孩，Kelly不覺得辛苦，甚至很享受這一切，常聽到很多人誇她偉大，她直言太沉重，「欣萍是我的小孩，我就是做一個媽媽該做的事情而已。」

Kelly說小孩子的發展有個時間表，5個月翻身、7坐8爬，不過欣萍10個月還不會翻身，於是帶去林口長庚醫院檢查，醫師一看就說她有很嚴重的自閉症，而且是智能障礙，第一次當媽媽的Kelly當下晴天霹靂，回家哭了3天，收拾心情後重新振作，每個禮拜帶欣萍到醫院復健，持續到小學。

同樣是至親，卻不是每個人都能接受這樣的欣萍，Kelly曾被前婆婆指責「一定是上輩子造了孽，這輩子才會生下有問題的小孩」，而前夫不僅酗酒、家暴，還不工作，Kelly果斷帶3個小孩離開前夫，在法律扶助基金會的幫助下，打贏官司取得小孩的監護權。

談到二兒子和小女兒，Kelly直呼很心疼他們，認為單親家庭的小孩似乎要被迫提早長大，變得很早熟，當時兒子才小四，就要幫姊姊和妹妹洗澡，Kelly不在家時，倆兄妹也會輪流帶姊姊去上廁所、換尿布。

Kelly一個人要養活3個小孩，還要負擔欣萍的醫療及教養機構費用，經濟狀況常常入不敷出，最窮的時候甚至一個便當3個人吃，吃完後還不知道下一頓飯在哪裡，因此任何工作機會都不放過。

訪談期間，欣萍不時咬自己的手、用手揮媽媽，Kelly解釋，她就像小寶寶一樣，有需求只會用哭的，生氣則會做出咬手、撞牆等傷害自己的舉動。對於照顧特殊孩子，Kelly不覺得辛苦，甚至很享受這一切，「很多人說我很偉大，其實我覺得有點太沉重，因為我根本也沒做什麼，她就是我的小孩，我只是做一個媽媽該做的事情，照顧她、陪伴她，這樣而已。」

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