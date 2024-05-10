明華園戲劇總團19日將在台南安平林默娘公園演出《劍神呂洞賓》，將大家熟知的八仙傳奇故事改編為魔幻大戲，預祝國政行雲流水、國家風調雨順。（洪榮志攝）

第16屆總統、副總統20日即將就職，當天的國宴也首度移師台南安平舉辦。安平在地4大廟宇為慶祝正副總統就職，特別邀請秀琴歌劇團、唐美雲歌仔戲團及明華園戲劇總團等3大歌仔劇團，從17至19日在安平林默娘公園連演3天大戲，共同見證光耀台南的歷史時刻。

10日舉行活動前記者會時，不僅3大劇團的台柱孫翠鳳、唐美雲、張秀琴等人均親臨現場，3大劇團還現場演出精彩片段，共同邀請國人齊聚安平觀賞好戲。

市長黃偉哲表示，台南是美食之都，因此總統就職國宴移師台南辦理；台南也是文化古都，今年適逢台南400，最精彩的文化饗宴就在這裡；台南更是眾神之都，此次活動由安平開台天后宮、安平觀音亭、安平港仔尾社靈濟殿和安平全台金龍殿等4大廟宇，共同邀請文化守護者秀琴歌劇團、唐美雲歌仔戲團及明華園戲劇總團等3大歌仔戲團，在林默娘公園演繹經典劇作，希望藉由宗教及傳統文化的力量，為總統就職慶典獻上祝福，歡迎大家一起來「看大戲、逛市集、享美食」，共慶國家盛事。

文化局指出，17日（周五）首先登場的是秀琴歌劇團，團長張秀琴不僅是去年文化部文協獎章得主，更是台南市榮譽市民。此次張秀琴特別親身上陣領銜主演《蟠桃大會慶狀元》，演繹傳統神話中的蟠桃盛會，也為國家新氣象獻上祝福。

18日（周六）由唐美雲歌仔戲團的唐美雲、許秀年、王金櫻及小咪等4大國寶同台飆戲《龍鳳情緣》，描述靈鳳公主女扮男裝私自離開皇宮遊山玩水，在南山遇上歐靖龍，成就一場才子佳人的愛情喜劇，慶祝國家有囍。

19日（周日）由明華園戲劇總團當家小生孫翠鳳領銜主演《劍神呂洞賓》，將大家熟知的八仙傳奇故事改編為魔幻大戲，流暢轉場預祝國政行雲流水、國家風調雨順。

安平開台天后宮指出，獲得國人託付的新任總統賴清德、副總統蕭美琴，一位是戮力建設大台南的老市長、一位是在外交領域表現亮眼的台南子弟，讓台南人與有榮焉，因此17至19日特別舉辦「民安吉慶、南方有囍」3日連演活動，現場除有精彩的歌仔戲演出外，每天下午5點開始，在林默娘公園停車場還將同步舉辦媲美國宴等級的「囍市集」，將有22家台南各式小吃名店齊聚一堂，邀請民眾一同前來，一邊品嘗台南在地美食小吃，一邊欣賞傳統戲曲。