民進黨在立法院失去過半優勢後，常在表決時遭藍白聯手夾殺，民進黨團總召柯建銘也得親上火線對抗，而主持議事的立法院長韓國瑜態度也引發關注。對於國會現狀，民進黨立委王世堅表示，韓國瑜表現很好，「中規中矩」，且看不到主持議事時有任何的偏頗，但柯建銘雖然盡力，但身段不夠柔軟，若要繼續擔任黨團總召，方向還是要做一些調整。

王世堅昨（9）日接受中天節目《新聞千里馬》專訪，提到民進黨在國會的狀況說，柯建銘過去有其貢獻，但那是在民進黨是多數黨的時候，做法會不一樣，現在時代在進步、每天民意都有起伏，柯建銘對現在的情勢要看得更清楚才對，退一步冷靜觀察社會民意的變化和國家的需求。

王世堅認為，若是為了國家的需求，柯建銘在協商時身段就必須要更柔軟，「如果柯建銘還要繼續擔任黨團總召，身段還是要做一些調整」，但畢竟柯過去在立法院是百戰百勝，難免現在會覺得越來越困難。

王世堅也提到，這就是為甚麼賴清德會選擇卓榮泰擔任行政院長的最大原因，因為卓能聽見各方的聲音，身段也非常柔軟，會願意與各方折衝商量。

至於昔日「宿敵」、立法院長韓國瑜的表現，王世堅也給出4個字的稱讚，「中規中矩」，而且從韓主持議事開始，「看不到他有任何的偏頗，也樹立了該有的風格」，這一點很好，也希望韓國瑜能繼續下去。

王世堅還說，之前揶揄韓國瑜的部分，那都大可不必，那是因為不理解韓國瑜過去的工作型態，在哪個工作崗位就應該有他的生態、作息，不應該拿過去的狀況當成現在的標準，「目前為止韓國瑜表現很好，柯建銘也很盡力，但是方向應該要做調整」。