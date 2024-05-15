國會改革修法引發朝野攻防，調查權與聽證權議題熱議不斷。中廣前董事長趙少康15日到東海大學演講時指出，我們的立法權不完整，要怪國父孫中山搞五權憲法，要學西方就像日本徹底學內閣制。官員到立院不能說謊、不應潑婦罵街，他贊成訂清楚法律，讓立院有聽證權、調查權。

「我們現在的立法權，是一個不完整的立法權！這一點，要怪孫中山啦。不過呢，也不能怪他。」趙少康回應學生提問時表示，想想看，一百多年以前，現在到台灣很多地方去看，很多地方那個民智還是很封閉。一百多年前的中國大陸，想想看那是什麼樣一個狀況？一大堆文盲！

趙少康提到，所以孫中山那個時候要推什麼民主，要把滿清推翻，現在自己想都覺得很困難，所以他那時候想出來「五權」。西方只有「三權」，行政、立法、司法；他搞個加了考試、監察，讀過《三民主義》的都讀過。「為什麼要考試呢？因為中國人就喜歡考試啊！」自古什麼十年寒窗無人問、一舉成名天下知，就是科舉，就搞個考試院：你放心，滿清推翻了，我們還考試！「然後監察院呢？包青天啊！」

「你們放心，這些貪官污吏，包青天虎頭鍘給他鍘掉！所以弄個監察院。」趙少康指出，所以就把考試權從行政權拿掉，把監察權從立法權拿掉了，就變成現在這樣怪裡怪氣的，「我常覺得說，你要學就學個徹底！不要學個半調子，我們就是個半調子！」

趙少康強調，日本人就學得很徹底，學英國，就全部是英國，內閣制，就全部都內閣制。「我們不是，好，現在問題來了。」美國有彈劾權、調查權，彈劾尼克森，尼克森就辭職下台了。我們的立法院不行，為什麼？因為這個權力在監察院那邊。「那監察院不是選的啊？全部蔡英文任命的啊！」除了一個王美玉是以前馬英九提名的，全部是蔡英文提名的，「那你看我們現在監察院像什麼呢？」

「他有調查權、他有準司法權，立法委員沒有！」趙少康質疑，所以讓立法院有調查權、立法院辦聽證，這很正常，外國國會都有這個權力，為什麼我們的立法院沒有這個權力？「所以立法委員有聽證權、有調查權，這個是我贊成的！」至於是不是藐視國會、就要給他（官員）什麼刑罰？這個要看他怎麼訂法律，要明確一點，不能太模糊，否則動輒入人於罪，也不是這個立法的目的。

趙少康直言，他只是擔心，像吳釗燮在立法院：你告我藐視國會好了！連講八次？「像什麼話嘛！你一個部會首長是這樣到立法院備詢的嗎？你要辯論你的政策是可以的，你不是潑婦罵街嘛？第二個就是，你不能騙人、你不能說謊！」傳你到立法院你要講實話，像美國要按著聖經宣誓：我絕對誠實什麼什麼的。台灣官員會誠實嗎？會不會騙人呢？你如果騙國會，你有沒有罪呢？你是不是偽證呢？像這些東西要把他訂清楚。