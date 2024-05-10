麻將社送大獎誘賭客上門，桃警一舉破獲逮32人。（圖／警方提供）

麻將社送大獎誘賭客上門，桃警一舉破獲逮32人。（圖／警方提供）

麻將社送大獎誘賭客上門，桃警一舉破獲逮32人。（圖／警方提供）

桃園一處棋牌社，自今年2月才剛開幕，表面似休閒麻將，實則是暗地招搖的賭場。透過LINE暗中邀約賭客，誘導賭博行為，且現場海報張貼，頭獎為價值不斐之黃金（黃金把把胡）、還有多個開運紅包等禮品，吸引賭客上門對賭，實則讓賭客以「籌碼換現金」，直接進行賭博活動。

警方表示，專案小組積極蒐集情資，展開行動。經過長期蒐證，昨（9日）晚間22時30分許，見時機成熟，警方果斷出擊，當場帶回主謀王姓（44歲）、馮姓（40歲）及30名賭客。查扣不法所得萬餘元、籌碼一批16萬餘點、麻將賭具數副，全案依法移送偵辦。

桃園警察分局表示，民眾沉迷於非法賭博可能失去了金錢更影響了家庭，所衍生之債務問題亦極易衍生治安事件，為提供民眾安全、宜居生活環境，將持續掃蕩轄內職業賭場，任何桌遊、麻將館以合法掩護非法、掛羊頭賣狗肉等方式變相從事賭博行為絕對嚴加取締，並依第三方警政報請市政府裁處，相關業者切勿以身試法。

麻將社送大獎誘賭客上門，桃警一舉破獲逮32人。（圖／警方提供）