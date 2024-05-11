台中市警一分局為守護市民生活安寧及交通安全，在上周五（3日）執行取締酒駕專案路檢勤務，會同環保局及台中區監理所，在西區忠明南路與五權西路口旁停車場架設檢測站，警方攔檢一名騎重機的短褲女子，由於車輛發出巨大聲響，經檢測後被依法開罰。

警方表示，當天在該路口編排封閉式路檢勤務，另規劃多組員警在周邊路段機動攔查，疑似噪音車輛會由員警引導至檢測站，由環保局及監理所人員進行噪音和排氣改裝檢測。

其中警備隊副隊長蔡清文執行路檢時，見到一名短褲女子騎重機發出巨大轟隆聲響，隨即通報機巡人員引導至檢測站，實施檢測最大噪音達到103db(A)，遠超噪音管制值90.0 db(A)。

另外，西區所副所長顏瑞廷、警員紀在向上路時，攔查一名騎機車的外送員，該名外送員一開始推託不願配合受檢，後經顏副所長曉以大義後，才到檢測站受檢，同樣因為噪音超標受罰。

警一警分局長鍾承志表示，執行環警監聯合稽查勤務時，對於規避、妨礙或拒絕檢查車輛，員警將會通知環保局依法開罰，該次環警監聯合稽查勤務攔檢有4輛機車不合格，不合格車輛均依噪音管制法相關規定告發，共計罰鍰新臺幣12600元。

另外，有4輛機車排氣檢驗不合格，另依空污管制法告發共計罰鍰新臺幣6000元；呼籲市民有發現噪音車輛，也可至「環境部噪音車檢舉網站」通報。第一警分局將持續聯合友軍，於加強取締酒駕路檢勤務時一併強力取締噪音車，以維護市民用路交通安全及安寧。