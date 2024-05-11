曾姓女子去年底深夜前往一家越式洗頭店消費，在吹髮程序時發現頭髮打結，店家幫曾女解髮解到凌晨3點都解不開，曾女要求賠償6萬遭拒，事後到其他家美容院花4500元剪掉打結，回頭要求越式洗頭賠償12萬元費用，另加上20萬元精神撫慰金，新竹地院法官最後判越式洗頭賠償4500元費用。

曾女控訴，去年底深夜前往越式洗頭消費，至吹頭髮程序時，始知頭髮打結，店家多人幫原告解髮，歷時1小時，沒想到頭髮打結更為嚴重，解到凌晨3點都解不開。店家表示無法處理，除未收費用外，並同意支付原告剪髮、接髮、染髮、護髮費用，另安排時間要幫曾女展開補救措施。

不過曾女因無暇前往，要求店家賠償6萬元，店家不同意。後續曾女至其他美容院將頭髮打結部分剪掉、護髮花費4500元，另打算花2萬2000元接髮、8萬元頭髮重整費用、5000多元縮毛矯正、護髮、染髮等費用萬餘元，總共12萬元左右。

曾女認為越式洗頭店業者事後態度不佳，糾紛未解，讓她飽受痛苦，因而須至精神科就診，被告應賠償精神慰撫金20萬元，合計32萬元。

越式洗頭店家表示，曾女到店消費前頭髮即有毛躁、打結情形，並非店家造成，是當天為曾女吹頭髮時，才發現原告頭髮打結。店家認為頭髮打結並非權利侵害，曾女並未因此受有任何財產上損害，且打結的頭髮並非不可回復，原來就同意幫曾女處理並依單據支付接髮費用，是曾女無暇到店處理，自行決定以剪掉頭髮，且未提出接髮費用相關單據。

新竹地院法官看過曾女頭髮打結照片後，認定打結為越式洗頭店服務所導致，雙方對於填補損害的剪髮、護髮費用4500元並無爭執，曾女已說無暇接髮，且事發至今，歷時數月仍未提出任何支出費用的單據為憑，超出4500元的要求不合理。至於曾女要求精神撫慰金，法官認為事發近2個月後始至精神科就診，所生適應障礙，難認與本件消費紛爭有何相當因果關係。最後判越式洗頭店給付曾女4500元。