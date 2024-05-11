統一獅11日作出球員異動，先前因為膝傷沒能趕上開季的老將胡金龍本季首次升上一軍，看到學弟們表現好，自己不會有大壓力，盡自己能力幫助球隊，但看到好友陳鏞基表現持續「回春」，他打趣說：「鏞基是有點不科學。」

總教練林岳平表示，拉上胡金龍沒有其他特殊考量，「就打看看，想說今天跟明天牛棚戰力應該夠用，所以用小胖（尹柏淮）去換1個，今年還沒看過他打的樣子。」獅隊今天將尹柏淮降下二軍，「他只要持續比賽，累積經驗就好。」

胡金龍今天先從板凳出發，在比賽後段伺機代打，他表示，現在膝蓋傷勢沒有更加惡化，先前在二軍除了接受治療，也透過訓練維持肌耐力。

獅隊今年開季戰績一飛沖天，目前與第2名的中信兄弟維持不小的差距，胡金龍說：「上面的狀況都很好，我就是cover一下，上來希望能幫助球隊，有需要我的話就盡力幫球隊。」

陳鏞基去年表現「回春」，今年狀況更是高檔，本季出賽22場敲出3轟，已快逼近去年的5轟，打擊率更是高達4成8，只要補足打席數就能「空降」打擊王，看到好友的表現，胡金龍直誇讚：「表現得很好，繼續維持，不要給他太大壓力。」

胡金龍認為，看到後輩打出表現，自己不會覺得有壓力，反而很開心看到年輕球員們的成長，「鏞基是有點不科學，現在年輕選手（潘）傑楷、（陳）重廷都很好。」