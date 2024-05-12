一名國中生因尿尿會痛，被媽媽帶去就醫，醫生問他是否有性經驗或清潔沒做好，媽媽回「他明年就要考高中，性行為不可能啦」，不料國中生隨後自爆「上周跟女友做了7次」，讓醫生當場傻眼，直呼「弟弟你還是先休息一陣子吧」。

泌尿科醫師施冠偉在臉書粉專PO出「一夜七次郎未成年少男1天7戰」文，指有一個媽媽帶兒子來看診，說兒子尿尿會痛，有熱熱的感覺尿不出來，他問「弟弟有性經驗或是清潔沒做好？」媽媽連忙否認，稱兒子明年要考高中，不可能有性行為，但國中生接著說「上周跟女友做愛7次。」

施冠偉說，縱慾過度可能出現頻尿、攝護腺肥大、射出血，如果頻尿問題是由攝護腺肥大造成的，就要做攝護腺手術，清除肥大阻塞的攝護腺組織，來改善頻尿的問題，不過，他還是想勸「弟弟，你還是先休息一陣子吧。」

施冠偉並指，男性頻尿可能是由「攝護腺肥大」、「攝護腺發炎」、「尿道感染」、「尿道狹窄」所引起，有上述狀況，應就醫尋求醫師的協助，此外，預防勝於治療，規律的運動、定時上廁所、睡前小便、少量多次的喝水習慣，都有助於改善頻尿。