統一獅洋投布雷克11日比賽中不滿樂天桃猿打者嚴宏鈞頭往下一撇的動作，在換半局時也跟桃猿一壘指導教練陳彥夆有言語交換；今天賽前布雷克還原當下情況，他說：「我知道那一撇是在暗號結束後，但他這個往下看的動作不太對。」

4局下桃猿1比2落後，無人出局攻佔滿壘，余德龍高飛犧牲打先助隊追平，1出局輪到嚴宏鈞打擊時，他1次低頭的動作引發布雷克不滿，當下他先退開投球動作，最後讓嚴宏鈞敲出二壘上方飛球出局。

今天賽前布雷克還原當下情況：「那時候我看完暗號，注意到他有往下看的動作，我當下立刻用英文跟他說你不能這樣做，之後他就沒有再看，我不確定他有沒有聽到或聽不聽得懂，下來的時候則是有跟一壘指導教練說，你們球員這樣的動作不太酷。」

布雷克認為，跟一名打者交手多次多少會注意到一些動作，「昨天在壘上有人時他是很重要的打席，這樣頭部動作太明顯，覺得是不OK的。」

對於嚴宏鈞駁斥自己有偷暗號的行為，布雷克說：「他有他的想法，我沒辦法評論，站在我的角度，有沒有偷不是我能判定，但這個習慣動作在那個當下不太恰當，他自己也是捕手，如果別隊有這樣的動作，他可能也會覺得不太恰當。」

布雷克強調，自己知道嚴宏鈞是在捕手比完暗號後才有頭部那一撇，「他可能沒有偷暗號，但看得到捕手內外高低手套位置。」