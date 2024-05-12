樂天桃猿洋投魔神樂12日雖然被敲11支安打，但將傷害降到最低，最終繳出8局、失2分（1責失）好投，率隊以5比2擊敗統一獅，魔神樂拿下開季3連勝。

魔神樂上週才在台南交手獅隊，主投5局、失1分，但退場後勝投被牛棚搞砸，今天再次碰頭，雖然被敲11支單啊但都是短程一壘安打，僅在5局上因隊友守備失誤單局失掉2分。

最終魔神樂用107球投8局，投出4次三振、沒有任何保送，被敲11支安打、失2分（1責失），拿下本季第3勝。

「今天投球策略就是第1球積極進攻好球帶。」魔神樂表示，知道獅隊上半季佔居第1也是支難纏的球隊，「沒有特別針對獅隊做準備，對上每一隊都是很積極面對，很幸運今天這些安打都沒有造成重傷害，也感謝隊友幫我們打下很多分數。」

被問到是否有想拚完投？魔神樂說：「比起完投這個紀錄，更開心是球隊能贏球。8局完成自己的任務後，要不要換投交給教練決定。」

今天是中職最後一週3地禮拜天下午2點05分開打，魔神樂認為，自己有3次在下午登板，也越來越適應台灣炎熱氣候；不過今天比賽途中左外野突然爬出一條蛇，工作人員成功捕捉也讓比賽繼續進行，他笑著說：「我沒看到，但霸威斯看轉播有看到，覺得很可怕。」