國民黨立院黨團總召傅崐萁提出三項花東交通建設特別條例，立法院今下午將進行朝野協商，藍白將力拚明日表決闖關。綠黨團將爭取在協商時逐條討論，明日若強行表決通過，將祭出釋憲手段。（翻攝自民進黨團直播）

國民黨立院黨團總召傅崐萁提出三項花東交通建設特別條例，立法院今下午將進行朝野協商，藍白將力拚明日表決闖關。民進黨立法院黨團今開記者會，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，據悉藍白已共議出新法案版本，將酌修花東道路建設條例、環島高速鐵路建設條例，已凌駕交通專業評估和嚴謹的財務試算，若要強行表決，將祭出釋憲手段，也尊重行政院覆議的權限。

吳思瑤說，從傅崐萁到藍白聯手版，換湯不換藥，本質不變，牛牽到北京還是牛，依舊是逾越憲法和大法官釋憲的法案，立法權凌駕行政權，強制要求行政部門編列預算，違反權力分立原則。

吳思瑤表示，傅崐萁主導的三大錢坑法案搭上失速列車，花東快在交委會只花3分鐘審查、環島高鐵在交委會和經委會聯席上只花6分鐘審查、國道東延在交委會1分50秒審查，這不是光速審查什麼叫光速審查，只是打包交付協商，但協商仍未進入逐條審查，但皆無逐條討論，院會如何表決？而據悉明日就是藍白表訂的d-day，將付諸表決。

吳思瑤也舉例2017年通過的前瞻建設條例審查，她表示，傅崐萁三大法案預算是N兆，但委員會審查完全被沒收，只花10分50秒審查，但前瞻建設特別條例歷經場公聽會、6個委員會聯席審查、5次跨委員會聯席審查、2次朝野協商，總計歷經104天審查，而瞻建設第一期特別預算1089億也歷經7個聯席委員會審查，朝野協商有3次，最終歷經5天表決，相較之下，傅的法案就是強行碾壓。

民進黨立院黨團書記長莊瑞雄說，國民黨神操作讓人匪夷所思，按照憲法第53條規定，行政院向立法院提出施政方針，如今卻是反過來，由立院發動，且過往國民黨總統候選人的交通白皮書都沒看到「環島高鐵」規畫，現在卻由單一藍委提出，荒腔走板。

莊瑞雄表示，當初前瞻基礎建設1089億，國民黨多大抗爭，很厭惡軌道建設，但現在完全相反，還稱重大建設要10年完成，綜合規劃都不用外，可行性評估最後又變成立法院審查，逾越行政權。

對於藍白強行通過，有何反制作為？吳思瑤強調，今日事今日畢，今日戰役會努力作戰，爭取下午協商，三案過去在委員會只花10分50秒審查，沒有逐條討論，將爭取逐條討論，若條文未有共識，希望不要強度關山，不要明日強行表決，將奮戰都最後一分鐘，要協商到半夜都願意，畢竟是N兆元民脂民膏。

吳思瑤說，若明日不得已要表決，將爭取清楚在院會發表意見，做最終條文辯論機會，若不幸藍白輾壓通過，綠黨團將尋求大法官釋憲，畢竟違反權力分立原則，而覆議是行政院權限，未來新閣是否要提出，尊重行政權決定，將準備好送進憲法法庭，違憲就是違憲，沒有模擬兩可空間。