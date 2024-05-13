雪管處邀民眾一起同遊。（雪管處提供／李京昇苗栗傳真）

為讓民眾善用國家公園友善的設施環境，體驗自然之美，雪霸國家公園管理處5月31日到8月17日，將舉辦3個梯地的一起汶水摸魚去活動，邀請祖孫三代同遊國家公園親近自然。

雪管處副處長許嘉祥說，苗栗美麗的山城風景非常適合全家一起漫遊，雪霸國家公園汶水遊客中心的無障礙設施環境適合不同年齡層的遊客前來探索，為讓跨世代的親子能一同學習、體驗與感動，雪霸國家公園每年在暑假期間推出三代同遊國家公園-大手牽小手一起汶水摸魚趣的體驗活動，邀請阿公、阿嬤、爸爸、媽媽和孩子來苗栗、來雪霸汶水園區和大自然一起深呼吸。

許嘉祥表示，今年活動將在5月31日至6月1日、6月21與22日，以及8月16與17日分3梯次辦理，讓民眾有機會透過實際操作，學習溪流生物調查的技巧，也期望透過活動能凝聚家庭情誼，分享不同的體驗樂趣。

2天的活動內容包含高山動物的介紹、親子手作蝦籠、溪流蝦籠放置、夜間生態觀察、清晨賞鳥生態解說及觀察蝦籠陷阱成果。活動將在5月20日早上9時起開始報名，每梯次參與人數36名，每人報名費300元，活動一律採線上報名，報名網址：https：／／portal.spnp.gov.tw／registration／ ；洽詢電話（037）996100轉850、851。

許嘉祥表示，活動額滿則三代同堂候補優先，參與民眾請自備防蚊液、長袖外 套、因夜間活動考量安全請穿著長褲、布鞋或雨鞋。歡迎有興趣的民眾報名參加。