6號道路開闢完成後，預期可作為省道台19線、市道171線及市道174線往南進入學甲都市計畫區之北的外環道路系統。（張毓翎攝）

為避免大車進入學甲市區造成道路壅塞，台南市政府爭取中央補助，總計投入4.27億元新闢外環道路最後一段的6號道路，13日市長黃偉哲主持開工動土典禮，祈祝工程順利安全進行，待明年底完工後，不但可完成學甲都市計畫外環道路最後一哩路，並可有效串連學甲、將軍、北門區生活圈。

學甲都市計畫區受現有道路路網結構不完整影響，導致學甲市區常因穿越性車流而造成壅塞與干擾，6號道路開闢完成後，預期可作為省道台19線、市道171線及市道174線往南進入學甲都市計畫區之北的外環道路系統，藉以減少市區通過性車流，紓解交通瓶頸並提升道路易行性。

今天開工動土典禮，除了黃偉哲、國土管理署署長吳欣修，包含立委陳亭妃、市議員謝舒凡、蔡秋蘭、蔡蘇秋金、學甲區長張明寶和地方里長、里民都到場觀禮。

黃偉哲致詞時特別感謝「金主」國土管理署；他說，6號道路開闢為學甲都市計畫外環道路最後一哩路，中央補助3.37億元，再加上地方自籌配合款0.9億元，共4.27億元新闢道路，感謝國土管理署補助本案經費，與市府攜手完善學甲道路路網。

工務局表示，新闢道路從中山路與寶發路口為起點，延伸至中正路與中華路口，長度約 1835公尺、路寬為25公尺；此外，為優化區域排水及農業灌溉需求，採用灌溉與排水共構，銜接法源滯洪池，提升區域防洪，整體工程預計明年底竣工。