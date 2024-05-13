近期腸胃炎、腸病毒、諾羅病毒肆虐，高雄榮總近日收治一名病例，12歲男童連續嘔吐、腹痛2天緊急送醫，吐到能看見綠色膽汁，曾就醫診斷是腸胃炎，但住院2天仍未改善，經電腦斷層及手術才發現，原來男童的腸道卡了一顆完整的香菇長達一周時間，導致食物過不去。

高雄榮總臉書粉專今天發文，一名12歲男童因為持續嘔吐2天合併肚子疼痛，什麼也吃不下，甚至嘔吐物已經看到綠色膽汁，假日緊急到高榮兒科掛急診。而男童就醫前一天去中部玩，在夜市吃了5分熟牛排，之後開始腸胃不舒服、肚子脹，曾去其他醫院就醫，當時醫師診斷是腸胃炎合併脫水，建議住院，於是回南部後到高榮住院治療。

高雄榮總表示，男童住院2天，症狀仍未改善，無法進食且持續嘔吐、肚子痛，主治醫師決定做腹部電腦斷層查，結果顯示小腸有異物卡住，緊急進行手術，發現是一顆完好的香菇卡在腸子裡，造成腸阻塞，食物過不去，取出香菇後男童就不再腹痛，病情好轉。男童坦言，因為他不喜歡香菇味，一周前便當裡有香菇他不敢咬，直接吞下去，導致香菇未完全消化，堵塞腸道。

高雄榮總提醒，持續嘔吐腹痛可能性有很多，不一定是腸胃炎，異物阻塞也有可能，尤其菇類難消化，記得要多咬幾下再吞，以免卡在腸胃道，需要手術或內視鏡處置。