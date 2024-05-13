近來細菌病毒齊發，很多人都生病了。小兒科醫師周一珊指，最近若看到一家人拖著沉重的步伐進診間，8成是感染諾羅病毒，只要少少病毒量就能傳染給很多人，才有「一人中獎全家分享」的恐怖說法，提醒諾羅病毒主要以糞口為傳染途徑，酒精無法殺死，最好的預防方法就是勤洗手。

周一珊在臉書PO出「恐怖都市傳說─諾羅病毒」文，指最近看到一家人雙眼無神、拖著沉重的步伐，一起進來診間的，醫生都可以猜到「啊，8成又是諾羅病毒這個小壞蛋。」

周一珊指，諾羅病毒主要經由糞口傳染，像是接觸過糞便、嘔吐物沒有把手洗乾淨，少少的病毒量就能傳染給很多人，男女老少都是好發年齡層，所以才有 「一人中獎全家分享」的恐怖都市傳說。

周一珊指，一般感染諾羅病毒後24~48小時就會感到噁心、嘔吐，部分人會腹瀉，可能伴隨發燒、倦怠、頭痛、肌肉痠痛，不過，諾羅來得快、去得也快，約2~3天就能痊癒，康復後3天~2周可能都還具有傳染性，還是需要特別注意。

周一珊指，諾羅病毒變異大，目前還沒有疫苗或特效藥，醫生會給予對症下藥的支持性療法，患者也要多補充水分、電解質，如果連喝水都會吐，建議停止進食4至6 小時，以小口啜飲方式喝水，讓腸胃道多多休息，真的不舒服可以來院看診開立止吐、止瀉藥等。

周一珊提醒，諾羅病毒無法以酒精消毒，最好的預防方法就是勤洗手，症狀持續一段時間，還是要盡早來院檢查治療。