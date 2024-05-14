端午連假將至，交通部高公局統計今年4月至5月7日間，國道就發生7起死亡事故，其中5件集中在「深夜、凌晨天未亮」時段。高公局提醒，用路人於夜間行車，為避免注意力不集中而未注意車前狀態，請隨時提高警覺勿鬆懈，確保行車安全。

高公局指出，4月25日凌晨2時許，國3南向319公里處，1輛小貨車疑似精神不濟撞上服務區入口匝道護欄及標誌後側翻，造成小貨車乘客1人死亡；另5月7日凌晨1時許，國1高架北向36公里處，1輛小客車撞分隔島島頭翻覆，車輛起火燃燒，造成小客車駕駛1人受困車內死亡。

從4月1日至5月7日間，短短1個多月內，國道就發生7起死亡事件，其中有5起皆在深夜或凌晨天色未亮時發生。

高公局提醒，人體因生理時鐘因素，夜間通常精神較差，如須夜間開車，建議先於白天養足精神，開車途中若精神狀況不佳，可先至服務區駕駛人休息室或駛離國道充分休息後再出發，避免疲勞駕駛發生危險。另夜間國道通常車流量較低，為維行車安全，仍請用路人勿超速行駛並與前車保持安全行車距離，以免遇緊急狀況時反應不及而肇事。

高公局提到，今年端午節連假實施高乘載管制措施，6月9日至10日於國5北向實施時段性高乘載管制，請民眾多加留意並配合。