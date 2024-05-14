修繕碧潭吊橋不慎踩空 工人6樓高摔落地面昏迷 14:292024/05/14 中時 高鈞麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 施姓工人疑因不慎踩空，從6層樓高的鷹架摔落地面，當場失去意識陷入昏迷。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 30歲施姓工人今（14）日上午11時43分，在新店區碧潭吊橋東岸修繕吊橋出入口處工程時，疑因一腳踏空，不慎從6層樓高的鷹架摔落地面，當場失去意識，警消緊急將他送往新店慈濟醫院，目前正急救中，並已通知家屬。 同住親弟弟輕生亡變凶宅 租屋女「這原因」慘賠183萬 狼父硬上！悲情少女不抵抗原因曝 發生性行為就不用待這個家 公公離世小三名列「孝媳」 不爽夫惡意遺棄！悲催女不忍了 #新北 #新店 #碧潭 #工人 #慈濟 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 萬里自撞電桿摔落橋底 23歲男騎士傷重不治 11:492024/05/14 社會 三重祖孫3代滅門 1900萬房屋變凶宅！瞬間跌價500萬 13:142024/05/13 社會 相約北市信義區酒吧狂歡 男子因酒品太差險喪命 12:342024/05/13 社會 證嚴法師獲頒名譽雙博士 陽明交大：表彰卓越貢獻 22:052024/05/13 生活 猴硐「貓橋」鏽蝕、斑駁 明起封橋修繕半年 11:542024/05/13 生活 信義房屋獲肯定 3人奪新北市傑出不動產經紀人員獎 11:422024/05/13 財經 三重滅門血案解剖3屍 死者大女兒緊抱「糯米」神情哀戚 14:302024/05/13 社會 新北示警腸病毒達十年來高峰 臨托讓家長很頭大 18:082024/05/13 生活 婦人突發疾病摔車 失去生命跡象！送醫搶救恢復心跳 10:502024/05/14 社會 三重滅門血案解剖 大女兒哀傷緊抱「糯米」低頭離開 18:172024/05/13 社會 狠殺3命連小孩都不放過 三重滅門血案女婿遭羈押禁見 19:412024/05/13 社會 少年隊VS國中生「漆彈大對抗」 新北識詐宣導附加寓教於樂 20:152024/05/13 社會 汐止休旅車撞進超商 落地窗貨架全毀 駕駛這樣解釋 12:312024/05/14 社會 新北大都會公園絢爛花海綻放 邀民一探少女的祕密花園 12:202024/05/14 生活 反對三峽麥仔園劃城鄉發展區 民團新北市府抗議 10:592024/05/14 生活 淡水婦面交60萬突反悔報警 車手落跑連撞3機車落網 12:192024/05/14 社會 新北圖書館徵臨時人員 得放棄雙重國籍 28K竟一堆人搶 13:242024/05/13 生活 女醫師控「連續工作32小時害流產」 院方證實職場霸凌：男醫師調離現職 18:502024/05/13 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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