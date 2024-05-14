30歲施姓工人今（14）日上午11時43分，在新店區碧潭吊橋東岸修繕吊橋出入口處工程時，疑因一腳踏空，不慎從6層樓高的鷹架摔落地面，當場失去意識，警消緊急將他送往新店慈濟醫院，目前正急救中，並已通知家屬。

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