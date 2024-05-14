超危險！台中市霧峰區今天（14日）接近中午時，1輛曳引車經過林森路943號前路段時，載運的鋼板竟噴出散落一地，波及路旁2部重機車及商家招牌與鐵門損壞，現場一片狼藉。警方獲報趕往現場實施交通管制，初步調查因貨物綑綁不實釀禍，排除事故後已恢復交通順暢。

事故發生於今天11時49分許，邱姓男子駕駛營貨曳引車由大里往草屯方向行駛，行經霧峰區林森路943號前路段，竟噴出數十片鋼板，散落的鋼板占據整條機車優先道，更波及路旁2部重機車及商家招牌與鐵門損壞。

1輛曳引車14日中午行經台中市霧峰區林森路943號前路段，載運的鋼板竟噴出散落一地，波及路旁2部重機車及商家招牌與鐵門損壞，現場一片狼藉。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市警察局霧峰分局員警獲報立即趕往現場處理，實施交通管制維持行車秩序。警方初步調查，因貨物綑綁不實釀禍，駕駛無酒駕情事，詳細肇事因素將送交通警察大隊進行分析研判。經訊速排除事故，目前已恢復交通順暢。

霧峰警分局並呼籲，為有效防制交通事故，請駕駛人在上路前務必檢視載運的貨物是否綑紮牢固，避免貨物掉落造成事故，影響行車安全。

事發後，有民眾將派下現場畫面上傳地方臉書社團提醒民眾小心慢行，民眾紛紛留言「好可怕」、「太危險」，並表示若不幸波及路人或機車騎士恐「非死即殘」，還有疑似現場民眾留言「整疊的鐵板貫穿我們公司的花圃」，讓網友看得「心驚驚」，認為應要重罰。