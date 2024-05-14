去年成立的台北台新戰神，參加T1聯盟的第1個球季就闖進季後賽，並在季後賽首輪於關鍵第5戰97比91力退上季冠軍新北中信特攻，勇闖總冠軍賽， 賽後教頭許皓程透露，隊上不少球員重感冒，甚至恩多也是腳踝扭傷也堅持出賽，他以球員表現為榮。

賽後記者會代表出席的戰神球員林秉聖、曹薰襄都在咳嗽，林秉聖說：「身體有點吃不消。其實上一場就有點發燒，昨天也是一直反覆高燒反覆，喉嚨痛且沒嗅覺，手腳也沒力，今天出賽全靠意志力，畢竟這系列賽就剩一場，靠精神堅持下去。我也很開心隊友發揮，相信大家可以一起拿下勝利。

在身體不適情況下和台北戰神擊敗前東家中信特攻、晉級總冠軍賽，林秉聖賽後在場邊就有情緒，他回應：「就是很開心，贏了前東家晉級總冠軍賽，特攻也很拚，我的隊友們很棒！」

這場比賽下半場投進15分、全場貢獻22分的曹薰襄則說：「秉聖會在大家狀況差時鼓勵、給予正能量，今天他身體不舒服，還是打完點滴趕來球場，我知道他想拿下勝利，贏過中信晉級冠軍賽，也很想幫他拿下勝利。現在晉級冠軍賽了，大家就不會再說我們只是新球隊，而是冠軍級別球隊。」

中信特攻教頭李逸驊也提到，團隊其實也是不少傷兵或有球員生病，「我們很多受傷球員抱傷上陣，阿鼎（曾文鼎）前一天發燒，艾德甚至不舒服到看診所也沒用，得去醫院住一晚，但是球員都努力付出。大家看到T1聯盟這3季總冠軍都不同隊，可以知道這是競爭非常強的聯盟。」

對於林韋翰因為前一場兩次技術犯規追加禁賽一場，未能在關鍵一戰出賽，李逸驊表示：「韋翰不能打確實影響頗大，球隊會有一節對亂流就會把其他三節累積的優勢輸掉，如果沒有好的控球，其他射手出手機會上就比較辛苦，或是擋切配合也會受到影響。」

台北戰神曹薰襄（右）貢獻22分，在下半場助隊超前比數。（T1聯盟提供）