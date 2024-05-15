台北市警局保安警察大隊第六中隊易姓員警，去年7月在值班台，受理民眾拾獲他人遺失的皮夾時，竟直接將皮夾內的470元放入自己口袋內，失主事後到保安大隊領回失物，卻發現470元不翼而飛，經長官質問易員，易這才拿出470元，警方依貪汙罪將易員送辦。台北地檢署15日依貪汙罪起訴易員。

起訴指出，易員去年7月16日擔任台北市警局保安警察大隊隊部駐地門崗守望勤務，當天下午民眾拾獲張姓男子遺失皮夾，到保安警察大隊1樓崗哨，交給值班的易員處理。

但易員竟起貪念，將失主皮夾內的470元取出，並放入自己褲子口袋中，予以侵占，再撥打電話給當天值班的小隊長，易僅將皮夾及證件及剩餘的7元交給小隊長。

事後失主到保安大隊領回失物時，發現皮夾內少了470元，小隊長遂質問易員，易員此時才將褲子口袋內的470元交給小隊員，警方事後將易員送辦，檢察官今依《貪汙治罪條例》侵占職務上持有之非公用私有財物罪起訴易員。

易員為了貪這區區470元，吃上官司，檢方偵查期間還陸續委任2名律師辯護，真是得不償失。