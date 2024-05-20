匯銀主管指出，總統賴清德發表就職談話，股市反應相對較大，尤其談到和平共存後，觀光相關類股上漲，但匯市就相對平淡，上午交易量明顯清淡，外資及投信雙向有買有賣，進口商則陸續封低布單買匯，早盤維持偏貶格局。

匯銀主管說，午後本土銀行及投信加大買匯力道，但出口商上午就掛單等著拋匯，匯價來到32.27元附近又回落，整體交易區間很窄，市場靜待後續美國聯準會官員談話。

根據央行統計，20日主要亞幣升貶互見，人民幣貶0.11％下，帶動新台幣貶0.09％、韓元貶0.07％，相對日圓小升0.06分、星幣也升0.07％。

匯銀主管表示，台北匯市交投轉趨清淡，一方面是上周對520就職題材大致反應告段落，上周匯市大幅走升後，現在小幅拉回很正常；加上本周多位美國聯準會官員發表談話，市場也密切關注官員們對於通膨與利率看法；另，聯準會將公布會議紀錄，投資人也將從中找尋未來指引。

外匯交易員則說，聯準會官員談話都是「一個扮白臉、一個扮黑臉」，導致市場很難抓方向，若部分官員講得太極端，也可能讓美元指數大幅上漲，在整體方向明確以前，市場資金先行觀望，本周預計先在32.1～32.3元區間盤整。

交易員認為，市場短線缺乏交易量撐盤，要先等待明確方向，才會有力道帶動價格升貶，否則將在區間內徘徊，目前上檔在32.3元位置，但慢慢步入月底，出口商拋匯力道漸增，觀察出口商近期在32.265～32.27元之間都有大量布單拋匯，行程一股強烈反壓，後續要貶破32.3元也有難度。