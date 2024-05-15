第16任總統副總統交接小組14日公布新任人事案，民進黨前副祕書長林飛帆出任國安會副祕書長，國安會諮詢委員名單也公布。對此，前立委郭正亮表示，這些政治性很高的人選就是執行者，並非有知識的專業幕僚，以後台灣的國安情報就是美國提供的反中國安情報，一定會偏聽，怎麼會這樣搞自己的國家，簡直匪夷所思，真的要為民進黨內長期做兩岸、國際研究的人叫屈。

第16任總統副總統交接小組昨公布新任人事案，國安會諮詢委員由現任諮詢委員傅棟成、黃曙光留任；現任總統府副祕書長黃重諺、前總統府副祕書長馬永成、中研院資訊研究所資通安全專題中心執行長李育杰、台大法律系教授姜皇池候任諮詢委員。現任國安會副秘書長徐斯儉、劉得金留任，前民進黨副祕書長林飛帆候任國安會副祕書長。

前立委郭正亮昨（14）日在政論節目《少康戰情室》表示，難以想像國安諮委是這樣的人擔任，國安諮委是要有知識、國際專業、提供一些情報分析給總統。蔡英文的國安諮委已經是有史以來最差的，最好的是李登輝的國安諮委，像是有台共經驗的曾永賢，以及非常了解日本的人，因為李登會就是想得到特別的分析。

郭正亮認為，賴清德的國安諮委，擺明了就是執行者，並非有知識的專業幕僚，這樣用人，代表美國完全Take Over，未來美國的國安情報，就是台灣的國安情報，這樣是非常危險的，因為美國提供的一定是反中的國安情報，只接受單方訊息，這樣一定會偏聽，簡直是匪夷所思，沒人這樣用國安諮委，情報通通都讓美國提供，怎麼會這樣搞自己國家。

郭正亮也說，民進黨也有一些資深、研究兩岸跟國際的學者，但賴清德都不用，卻找很多政治性很高的幕僚，這實在是不可思議，真的要幫民進黨一些長期在做兩岸研究、國際研究的人叫屈。