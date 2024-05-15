北市士林區洲美快速道路下延平北路6段閘道處，一輛資源回收車司機，疑未注意車前狀況，直接撞擊前方一輛砂石車，資源回收車司機脫困後意識不清，現送醫搶救，事故原因將由警方調查釐清。
警方表示，51歲陳姓資源回收車司機，行經洲美快速道路延平北路閘道，下橋時，前方一輛砂石車正在停等紅燈，陳姓駕駛未注意前方號誌，發現時已經來不及，踩煞車後仍無法停止，撞擊後車斗。
警消到場後將陳姓駕駛救出，發現他人意識不清，左小腿骨折，送醫治療，至於事故原因將調查釐清。
北市士林區洲美快速道路下延平北路6段閘道處，一輛資源回收車司機，疑未注意車前狀況，直接撞擊前方一輛砂石車，資源回收車司機脫困後意識不清，現送醫搶救，事故原因將由警方調查釐清。
警方表示，51歲陳姓資源回收車司機，行經洲美快速道路延平北路閘道，下橋時，前方一輛砂石車正在停等紅燈，陳姓駕駛未注意前方號誌，發現時已經來不及，踩煞車後仍無法停止，撞擊後車斗。
警消到場後將陳姓駕駛救出，發現他人意識不清，左小腿骨折，送醫治療，至於事故原因將調查釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。