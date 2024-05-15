今（15日）下午14時6分許，台北市士林區洲美高架橋往士林方向發生一起嚴重車禍。（翻攝畫面）

北市士林區洲美快速道路下延平北路6段閘道處，一輛資源回收車司機，疑未注意車前狀況，直接撞擊前方一輛砂石車，資源回收車司機脫困後意識不清，現送醫搶救，事故原因將由警方調查釐清。

警方表示，51歲陳姓資源回收車司機，行經洲美快速道路延平北路閘道，下橋時，前方一輛砂石車正在停等紅燈，陳姓駕駛未注意前方號誌，發現時已經來不及，踩煞車後仍無法停止，撞擊後車斗。

警消到場後將陳姓駕駛救出，發現他人意識不清，左小腿骨折，送醫治療，至於事故原因將調查釐清。