經濟部提出三大理由，一、現行狀況已符合電業自由競爭環境，二、面對國際能源價格高漲，台電公司分割成3間小公司後，財務負擔耐受力恐怕會比現況更為艱困，且國際趨勢上，各國政府已陸續買回民營化電力公司，三、為達到2050淨零轉型目標，許多政策推動並非純粹從財務考量出發，需要大型綜合電業公司在背後作為支持。

經濟部說明，依電業法第6條第五項規定，台電公司須轉型成為控股公司，並成立發電、輸配電、售電的3間子公司，依法可報政院延長二次，如今已達到最終期限，須在2025年前成立公司、2026年1月1日前完成分割，也就是說，最遲2024年8月前就要編列3間子公司的預算送審。

經濟部表示，15日已獲政院同意，讓台電公司維持單一大型綜合電業公司營運，將在今年下半年提出電業法修正案，取消台電分割條文，並提送立院「一個台電」的預算。

經濟部說明，當初電業法希望促進多元能源發展，營造自由的電業環境，但依目前實際情形觀察，分割理由已不存在，不需將台電公司拆成3間小公司也能做到電業自由、多元發展目標，當前市場公平競爭的環境已經成形。

俄烏戰爭造成國際能源成本高漲，國外有多家能源公司關門，經濟部說，當基礎建設能源建設出現財務問題，後續也將政府要承擔，從國際趨勢上來看，國有公司管理發電、輸配電，在安全上、韌性上的更穩健；因此，即便台電目前財務仍負債，但大型公司仍較能面對國際能源成本高漲的衝擊，小型公司營業額低、財務耐受能力更小。

此外，面對2050淨零轉型目標，需要台電作為大型綜合電業公司在背後支撐，較能配合政府推行政策；經濟部強調，執行新能源的投資並不容易，許多政策推動並非單以財務考量出發，民營公司難免以經濟考量出發，與政策推動不見得完全吻合。