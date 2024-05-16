蔡英文在典禮上表示，為落實「國防自主」政策，提升我國船艦自主研發能力，確保國家海權的維護，政府建置「國家船模實驗室」提升國內試驗能量，這將使台灣的造船能力更加自主和在地化。（林雅惠攝）

高雄興達港16日上午熱鬧非凡！蔡英文總統今天特地南下高雄主持令人矚目的「國家船模實驗室動土典禮」。（林雅惠攝）

高雄興達港16日上午熱鬧非凡！蔡英文總統今天特地南下高雄主持令人矚目的「國家船模實驗室動土典禮」。（林雅惠攝）

高雄興達港16日上午熱鬧非凡！蔡英文總統今天特地南下高雄主持令人矚目的「國家船模實驗室動土典禮」，這場盛大的典禮由海洋委員會常務副主任委員吳美紅、高雄市副市長羅達生、國家海洋研究院院長陳建宏、財團法人船舶暨海洋產業研發中心董事長邱逢琛及海洋產官學研界貴賓參與，一起見證台灣海洋產業的重大里程碑。（林雅惠攝）

高雄興達港16日上午熱鬧非凡！蔡英文總統特地南下高雄主持令人矚目的「國家船模實驗室動土典禮」，這場盛大的典禮由海洋委員會常務副主任委員吳美紅、高雄市副市長羅達生、國家海洋研究院院長陳建宏、財團法人船舶暨海洋產業研發中心董事長邱逢琛及海洋產官學研界貴賓參與，一起見證台灣海洋產業的重大里程碑。

蔡英文在典禮上表示，為落實「國防自主」政策，提升我國船艦自主研發能力，確保國家海權的維護，政府建置「國家船模實驗室」提升國內試驗能量，這將使台灣的造船能力更加自主和在地化。

蔡英文說，台灣是具有獨特魅力的海洋國家，除了擁有豐富的海洋資源，壯麗的海岸線，豐富多元的海洋文化外，海洋也是我們的天然屏障與防線，為維護及促進我國海洋權益、國家安全、海事安全及因應重大緊急情勢，政府以全球視野及國際戰略思維，推動國艦國造政策，提升海洋能量及強化海洋實力，以符合國家生存、安全與發展所需。

蔡英文指出，高雄是台灣造船產業的重鎮，擁有頂尖的造船技術與專業人才及完善的供應鏈，已形成完整的船舶產業聚落，為我國造船業發展奠下堅實根基，為提升我國船艦自主研發能力，她在2年前到高雄見證了「船模試驗國家隊」的成立，向各界宣示，政府會將最重要的船艦試驗工作，留在台灣的決心，今天我們再邁出關鍵的一步，一起見證「國家船模實驗室」的動土典禮。

蔡英文強調，這8年來，她致力於堅守民主、守護和平，然而全球的格局也發生了劇烈的改變，民主自由與威權主義的衝突，不但牽動地緣政治的板塊穩定，也衝擊國際供應鏈的版圖重整，在政府推動國艦國造政策之下，海洋委員會海巡署於2018年開始執行的「籌建海巡艦艇發展計畫」，預計10年間建造421艘艦艇，國防部「海鯤號」原型艦也下水，不僅全面啟動國防改革，也促進船艦研發工作的發展，引領船舶產業升級。

蔡英文說，藉這個機會，感謝所有造船產業先進的支持，共同為海洋事務發展貢獻心力；感謝主委管碧玲率領國海院團隊，努力推動國家重大建設，未來，將為台灣水面和水下載具，建立起完整的驗證能量，提升船艦設計與製造能力，今天「國家船模實驗室」動土典禮，為台灣的船舶產業與國艦國造能量打開新篇章，期盼台灣船艦研發能量未來能在國際綻放光芒。

最後，她再次感謝所有參與船模實驗室建置的夥伴們，通力合作克服所有挑戰，期勉海洋委員會及國海院繼續努力，務必如期、如質、如預算完工，一起為船舶產業與國防自主的發展努力，讓台灣成為一個安全、穩定、繁榮的國家。

國家海洋研究院院長陳建宏表示，「國家船模實驗室」的建立將填補國內造船產業在專業人才和實驗設備方面的斷層，讓台灣能夠自主開發新世代的船艦，不再依賴國外實驗室的支援，相信實驗室2027年竣工正式啟用後，將可提升國內船艦自主設計技術，提供業者完整而高品質的船模試驗能量，這是台灣海洋產業的一大里程碑，讓我們共同期待國家船模實驗室的竣工和營運，為臺灣的船舶業帶來更加輝煌的未來！

海洋委員會常務副主任委員吳美紅表示，期望透過「國家船模實驗室」提升台灣造船技術研發能量，海洋委員會也會持續扛起統合海洋事務之重責大任，體現政府全力投入海洋發展的堅毅決心。

海洋委員會國家海洋研究院表示，國家船模實驗室的建立是為了提升國內造船產業自主研發量能及促進造船產業發展，國家海洋研究院結合船舶暨海洋產業研發中心、中興工程、台灣世曦、荷蘭VHT集團、韓國Hanla集團、上益營造公司等國內外各領域之頂尖專業團隊，在興達港建置了國內首座運動性能試驗水槽實驗室。

實驗室包含長度80公尺、寬度40公尺，水深5.5公尺，總面積約1／2個足球場大的「耐海性能水槽」，配置最先進的造波系統及大型拖車系統，可以模擬真實海況以試驗船舶的運動反應；以及直徑60公尺，水深5.5公尺，總面積約1／3個足球場大的「拖車迴旋臂水槽」，配置迴旋臂系統可以進行各式水下載具之操縱性能試驗，而這些先進的設備將提供業界完整且高品質的船模試驗，並提供船舶性能推估、驗證與諮詢服務。