一名在飯店擔任房務人員的女網友日前爆料，前幾天整理房間時，一掀開被子發現床單、被單上全都是血和屎尿，房客卻只賠償2000元，髒到她大呼「整組都報廢了」；照片曝光後，連網友都看不下去，留言「噁爆，好缺德的客人」、「這真的可以報警了」。

原PO在臉書「爆料公社」表示，她是飯店房務人員，負責整理房間，日前進到一間房間整理時，剛開始還沒注意到，結果她一掀開被子，裡面全是大便、尿液和血跡，不知道客人是怎麼搞的，把床變成這樣，更扯的是房客只付2000元了事，她直呼「整組都報廢了！飯店也在虧損，請體諒一下房務人員，我們已經很辛苦了。」從原PO貼出的照片能看到，被子裡面、床單上沾滿大片血跡，還有咖啡色的大便及不明黃色液體痕跡，整個床組都沒救了。

對此，網友們也看傻眼，「這分明是命案現場」、「看到這床棉被和床單，真的沒人敢再躺了」、「羽絨被都不太能洗，搞成這樣真的沒公德心！叫他們賠」、「住宿都有登記資料不是？讓他賠」、「以後飯店要禁止這種缺德的人」、「這樣蓄意破壞不能強制罰款嗎」。

還有同業表示，「以前在汽車旅館當櫃檯，房務阿姨常常進去打掃都快崩潰，整間房都是血腥味」、「我媽媽做過房務人員，真的是很辛苦，看到這樣好難過，再怎麼自私也不是這樣糟蹋的」。