許多民眾選擇有管理員的大樓，是為了方便收取包裹，不過一名網友近期看到鄰居在推廣「智取櫃」，就像無人商店可以自行收包裹，省下一筆管理費，好奇有沒有人的社區有裝，貼文PO出後，有不少過來人搖頭，若設有智取櫃違規停車取貨的人會變多，屆時住戶就會開始抱怨。

原PO日前在PTT發文，詢問網友「有人家裡社區裝智取櫃的嗎？」最近熱愛團購的鄰居努力推廣智取櫃，就像無人商店，設在大樓底下，智取櫃不用插電，以組合櫃的設計可以收較大件的包裹，節省管理人力，這樣住戶比較少的華廈或想省管理費的社區，智取櫃好像是不錯的選擇。

對此，有網友大讚這設計很方便，「可以增加社區收入」、「家附近有社區跟郵局合作 ，還不錯用」、「不錯用啊，管理員都可以不請了」、「省管理員費用感覺不錯」、「警衛愈來愈貴，這種東西感覺是未來趨勢」。

但也有人直呼「方便違停取貨就會有人使用，違停多住戶就會抱怨」、「看過店到店外面被拉紅布條抗議的」、「中大型社區敢省管理員費用？我是不敢住啦」、「會省管理員的社區我不敢住，給你們買」；還有人表示「空間不夠大，根本沒用」、「之前有裝，使用率不佳後來就撤了」、「日本有在推，但除非東西很大，不然放超商或蝦皮就好了，真正缺的是冷凍包裏吧」。