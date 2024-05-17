倒數365天！奪下首面奧運空手道項目銅牌的「小清新」文姿云及啟蒙教練趙志才，現身今（17）日2025雙北世界壯年運動會倒數365記者會，兩人角色互換，昔日選手化身教練，鼓勵60歲趙志才再度披上戰袍，在世壯運一展身手，與執行委員會主任委員臺北市副市長林奕華、副主任委員新北市政府副秘書長龔雅雯及吉祥物「壯寶」一同宣布賽會正式倒數，並邀請大家把握7折優惠，6月17日前趕快報名。

2025雙北世壯運執行委員會主任委員林奕華表示，世壯運是首度在臺灣舉辦，更是亞洲首辦，為迎接國內外參賽者及陪同者，雙北市政府將以賽事場館為中心，並依據不同城市文化特色，串聯周邊商圈及著名景點迎接來到北臺灣競賽及觀光的朋友。

世壯運主任委員林奕華、副主任委員龔雅雯、文姿云、趙志材及壯寶一同倒數365。（圖／臺北市政府體育局提供）

林奕華也強調，報名7折優惠只到6月17日，在臺外國人也同享國人報名費3,600元，一筆報名費最多可以參加3個運動種類及7個競賽項目。今天是世壯運倒數365天，目前倒數鐘規劃擺放主辦的臺北市、新北市，未來將擴增至基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹市及新竹縣，期望北臺灣一同熱烈倒數迎接世壯運，散播運動風氣。

2025雙北世壯運執行委員會副主任委員龔雅雯表示，再過1年，臺灣體壇史上最盛大的綜合型賽會即將登場，為迎接超過4萬名選手，中央各部會及地方政府攜手合作，致力讓國際友人感受臺灣豐富的人文風景、堅實的文化底蘊及友善好客的風土民情。另外上周賽會吉祥物「壯寶」正式亮相，引起熱烈的迴響，而結合吉祥物壯寶身影的賽事倒數計時鐘，就在今天正式啟動，邀請大家成為賽事一份子，共同實現「運動無界 人生無限」的賽會精神。

小清新文姿云及啟蒙教練趙志才，現身記者會，兩人角色互換，60歲趙志才將在世壯運重返競技場。（圖／臺北市政府體育局提供）

臺北市倒數鐘外觀以「能量電池」設計，呼應吉祥物「壯寶」運動頭巾充滿能量的象徵，背景延伸臺北市市徽色系、搭配知名地標台北101，呈現活潑的運動氛圍；而新北市則以國內首獲世界田徑總會金標籤認證的萬金石馬拉松地標「野柳女王頭」為設計，以一生一定要跑一次的賽事，呼應雙北世壯運「和世界挑一場」。

而曾在2014仁川亞運、2018雅加達巨港亞運摘金，更在眾所矚目的2020東京奧運一舉奪銅的文姿云，其啟蒙教練趙志才，雖年近60歲但仍懷抱夢想，文姿云不僅積極鼓勵趙志才再披戰袍，更出馬擔任教練，兩人角色互換，希望鼓舞更多中壯年運動愛好者參賽。

文姿云將化身教練為啟蒙教練趙志才展開訓練，助他重返競技場，一圓夢想。(圖/臺北市政府體育局提供)

世界壯年運動會是每4年舉辦一次的知名國際大型綜合性運動賽會，由世壯會國際壯年運動總會（IMGA）管理，是國際奧會認可的非營利組織；年齡無上限，年滿30歲以上皆可報名，可以個人名義參賽，也能透過IMGA組隊社團（https://www.facebook.com/groups/1256320278432502）與不同國家選手組成隊伍。另從即日起，選手及旅客至世壯運官方贊助商「雄獅」（https://reurl.cc/Ej1ODK）及「Agoda」（https://reurl.cc/p35QX8）線上平臺「世壯運訂房專區」預訂世壯運賽會期間住宿，最高可享8折優惠。歡迎熱愛運動的中外朋友趕快報名，一起挑戰自我、實現目標！詳情請上「2025雙北世界壯年運動會」官方網站(wmg2025.tw)查詢。（臺北市政府體育局廣告）