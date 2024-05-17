【517表決戰】鍾佳濱「擒抱」撲倒陳菁徽 韓國瑜急了藍委秒拉開 @ChinaTimes

為力拚國會改革五法在520前闖關三讀，藍綠白今（17日）皆甲動，立法院上演一場混亂大戰，民進黨立委鍾佳濱竟跳上主席台，遭國民黨女立委陳菁徽試圖阻擋，最後鍾竟「熊抱」陳菁徽、兩人一起摔倒到韓國瑜一旁。民進黨立委范雲聲援鍾佳濱「4個藍營立委踹打一個在地的鍾佳濱委員」，反被網友批「妳裝瞎啊？鍾佳濱不去擒抱人家還抓人家屁股她會滑倒喔？」「范雲身為一個立委，到底可以有多噁心」。

為力拚國會改革五法在520前闖關三讀，藍綠白今（17日）皆甲動，立法院上演一場混亂大戰，藍綠立委攻防不斷，爆發肢體衝突。 上午起藍白陣營因提早準備及人力優勢，雖遭逢綠營強力阻擋仍守住主席台。

早上10時候，祕書長周萬來先到議場內，接著立法院長韓國瑜現身，隨後依議事程序進行報告事項，但過程中立委們衝突不斷。院會先表決「國家通訊傳播委員會組織法第四條及第五條條文修正草案」，此時鎮守在韓國瑜旁的藍委接力投票，並在兩旁以椅子擋住，防綠委衝上主席台。立委徐巧芯更一度吹起汽笛聲。

但藍綠委劍拔弩張，綠委鍾佳濱竟跳上主席台，遭國民黨女立委陳菁徽試圖阻擋，最後鍾竟「熊抱」陳菁徽、兩人一起摔倒到韓國瑜一旁，場面驚悚。

民進黨立委范雲在Threads表示，「4個藍營立委踹打一個在地的鍾佳濱委員，這樣的多數黨說要譴責暴力」、「捍衛國會的討論民主」。

不過，根據《鏡週刊》引述Threads網友留言，「妳裝瞎啊？鍾佳濱不去擒抱人家還抓人家屁股她會滑倒喔？」「妳是眼瞎了？ 女權在妳眼裡就只是民進黨的遮羞布！」「妳同事熊抱撲倒女立委妳怎麼不敢講？」「范雲身為一個立委，到底可以有多噁心」。