俄烏交戰2年多，最近俄軍在烏克蘭東北部邊城沃爾臣斯克（Vovchansk）交戰，疑似正在奪取烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）地區的大片領土。外界認為，俄軍打算包圍以哈爾科夫為中心的地區。

不過，據BBC報導，俄羅斯總統普丁說，莫斯科目前並不尋求佔領烏克蘭第二大城哈爾科夫。他在訪北京之行結束後說：「現今沒有這樣的計畫。」但他強調，俄軍正在哈爾科夫東北部地區挺進，為俄羅斯邊境地區建立「安全區」。普丁先前曾提及，要建立這類區域，但他的公開言論和實際行為有落差。

俄羅斯全面入侵烏克蘭已超過兩年，目前仍沒有結束的跡象。然而，大部份分析家都不相信，俄羅斯有軍事能力佔領哈爾科夫。

至於「安全區」一詞，普丁說，這在於保障俄羅斯邊境城市別爾哥羅德州（Belgorod）的安全。他說，烏克蘭正在「向別爾哥羅德市中心和居民區開火」、「我曾公開表示，如果這種情況繼續下去，我們將被迫建立一個安全區」。