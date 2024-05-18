為了力拚國會改革五法在520前闖關三讀，藍綠白17日皆發出甲動，立法院上演表決大戰，自上午7點到深夜陸續爆發多次衝突。對於昨日綠委在議場爆衝，前立委郭正亮指出，民進黨有好幾個跟賴清德關係不是那麼好的人，都沒有積極表現，點名「新北有1個、台南也有一個」；前立委鄭麗文也直言，昨天民進黨只是在演戲、給個交代，沒有拿出真正的凶狠、戰狼。

立法院17日院會表決大戰一觸即發，民進黨立委鍾佳濱（右二）翻上桌衝向主席台，擋在院長韓國瑜（左二）前的國民黨立委陳菁徽（中右）前被鍾一把抱住，2人雙雙跌落桌下。（中時資料照，姚志平攝）

立法院昨上演全武行，議場內、外爆發多起肢體衝突，藍綠委共6人掛彩送醫；其中民進黨立委鍾佳濱躍上主席台，飛撲到國民黨立委陳菁徽身上將其撂倒；民進黨立委郭國文強奪的立法院秘書長周萬來手上的書籍與提案文件，多次跳上桌子想衝進主席台未果；民進黨立委沈伯洋試圖從主席台後門、踩過藍委衝進議場時，遭藍委從高處拉下，頭重摔在地。

民進黨兵分多路進攻主席台 國民黨制止互毆扭打在地

對於國會的混亂場面，前立委鄭麗文昨在政論節目《庶民大頭家》表示，民進黨最衝的幾個立委，包括郭國文、鍾佳濱，都是新潮流的嫡系，在她過去四年立委任內，沒看過鍾佳濱這麼衝過，「不是自己老闆真的有差」，過去4年最衝的民進黨立委都是吳秉叡（新北市第四選區），還曾在議場追打藍委魯明哲。

鄭麗文直言，「民進黨並沒有使出真正的凶狠、戰狼，看了就覺得是表演一場，有個交代而已」。

民進黨立委沈伯洋試圖從主席台後門衝進議場，從高處被拉下，頭直接著地，隨後送醫。（中時資料照／趙雙傑攝）

前立委郭正亮昨也在政論節目《頭條開講》指出，昨日立法院動作最激進的民進黨立委，都是受到賴清德最多恩惠的人，郭國文、鍾佳濱、沈伯洋，「有一些跟賴清德不是那麼好的人，不太積極」，因為他知道哪些綠委平常是很衝的，但是並沒有看到他們很多表現，「好幾個人，新北有一個、台南也有一個」，點到為止、就不點名了，看戲就好。

經查，台南市現任的六席立委皆為民進黨籍，包括賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇。其中陳亭妃、林俊憲都被視為2026台南市長選舉的可能人選。