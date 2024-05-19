新北市泰山區昨天（18日）驚爆兇殺案，19歲擔任憲兵的許姓職業軍人，在劉姓女友住家，因懷疑女方劈腿，雙方爆發爭吵，許男情緒失控掐女友後再以枕頭悶死，劉女姊姊到場發現後報案，警詢後依殺人罪嫌移送，檢方複訊，認為許男犯下重罪有逃亡、湮滅造證據之虞，向法院聲請羈押禁見。

據了解，許男與劉女都是在憲兵指揮部同單位服役，因此日久生情，但2人經常因細故爭吵，部隊發現後，將許男調離原單位，但是許男卻因而沒有安全感，加上近日劉女提出分手，2人便在住處協調卻仍爭吵不休。

不料，經過一晚的爭執後，許男懷疑劉姓女友是因為劈腿，才會對他提出分手，竟憤而手掐住女友後，再以枕頭悶死她。

直到劉女的姊姊、弟弟發現有異，原訂天上午10時許，與劉女相約一同去探望奶奶，卻是遲遲等不到人，姊姊到劉女住處敲門詢問時，許男竟用劉女手機傳訊表示「再等一下」，企圖藉此拖延時間。

劉女姊姊驚覺不對勁，進到妹妹房間查看時，竟發現妹妹身體冰涼、失去呼吸心跳，劉女姐姐隨即報警，不料，許男竟一度情緒激動企圖輕生，所幸遭到制止，警方到場後，將許男逮捕帶回警局偵訊，並訊後依殺人罪嫌移送，檢方依殺人重罪向法院聲押禁見。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。