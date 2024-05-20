涉嫌地下匯兌217億多元的「88會館」負責人郭哲敏，新北地院上月裁定郭哲敏以5000萬元交保，並以電子腳環監控，停止羈押，檢方抗告成功後，新北地方法院改裁定續押5天後，5月12日起延長羈押2月，並禁止接見、通信，他不服提抗告遭台灣高等法院駁回確定。

高院審理後認為，一審依郭哲敏先後供述內容、證人之證述及卷內客觀事證，認定他涉犯非法經營國內外匯兌業務等嫌重大，並有逃亡及勾串共犯、證人之虞，無法具保、責付、限制住居替代，而裁定延長羈押2月，並禁止接見、通信，核無違法或不當。