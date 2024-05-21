台南市6名惡煞，15日凌晨疑似債務糾紛，分別乘坐三輛車找債務人尋仇，途中見到一輛疑似債務人小客車，立刻包夾連轟4槍，造成車內4名乘客其中一人中受傷。令人訝異的是，受傷的男子還是轄區歸仁分局余姓替代役男，他受傷後不敢告知，還帶傷正常上班，但遭到同人發現受傷且神情恍惚，才坦承遭到槍其。歸仁分局事後逮捕涉嫌開槍的6名嫌犯，並抄出霰彈槍1枝、改造手槍2枝及子彈3顆，但替代役男是否涉案，仍待警方調查。

根據警方調查，臺南市關廟區南雄路1段於5月15日2時35分發生槍響，停在路旁之車輛突遭3輛自小客車包夾並遭持槍射擊4發，造成車內4名男子其中之一余姓男子1人右側肩膀輕傷，歸仁分局警方獲報後立即組成專案小組並報請臺南地檢署郭育銓檢察官指揮偵辦。

案經警方擴大調閱各路口監視器影像，立即鎖定涉案車輛，警方先於5月16日凌晨在臺南市安平區攔查其中之涉案車輛並逮捕車上涉案之蔡姓及林姓男子2人；另涉案之施姓犯嫌等4人自知難逃警方追緝，遂於5月16日下午2時30分許持涉案之霰彈槍1枝、改造手槍2枝及子彈3顆主動到歸仁分局說明。

初步了解，施姓犯嫌等6人疑似債務糾紛，攜帶槍械欲找債主索討債款時，誤認停在路旁之車輛係債主所有，爰引發衝突，現警方仍持續溯源槍枝來源及釐清案情中。

警方表示，遭槍擊之余姓男子今年5月6日才剛撥交歸仁分局之替代役男，該役男於5月14日下午5時勤務結束，惟翌日上班時並未主動告知遭槍擊，係同時段服勤之員警發現渠精神恍惚且似有受傷，經深入詢問後才坦承，現該役男已由歸仁分局依「替代役男獎懲辦法」循序陳報處理。