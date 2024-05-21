沛納海推出新款Luminor系列Dieci Giorni GMT腕表 (PAM01482 )，「Dieci Giorni」即是義大利語「十日」的意思，該表具備計時碼表、兩地時間等高複雜功能，竟還能達到長達十日的動能，可見沛納海的製表技術有多麼強大。

這Luminor系列Dieci Giorni GMT腕表搭載P.2003自動上鍊機械機芯，具備十日動力儲存性能，搭載帶有慣性調節器的無卡度擺輪，振動頻率達每小時2萬8800次，裝配三個發條盒，第二時區顯示搭配24小時指示，可以快速調校本地時間，同時配備了日期顯示、擺輪掣停以及秒針歸零等功能。

其中P.2003機芯的10日動力儲存自動上鍊系統是由安裝在滾珠軸承上的擺陀推動，可讓發條盒沿雙向旋轉上鍊。秒針歸零裝置可讓腕表與參考時間信號完美同步，是沛納海獨立設計的系統，當表冠撥出到第二位置，一塊薄片會接觸到擺輪並將其掣停，同時一個小錘杆會下降並借心形凸輪將秒針推回「零」的位置，上鍊表冠回到正常位置時，擺輪便會釋放，錘杆升起，鬆開凸輪，秒針即可如常運作。