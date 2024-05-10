根據解放軍新聞傳播中心官方微博《中國軍號》，大陸第三艘航母福建艦8日圓滿完成為期8天的首次航行試驗任務，順利返回江南造船廠碼頭。退役少將栗正傑指出，從動力系統測試可看出，福建艦不需要拖船當保母了。未來觀察下次海試時間若提早，就可看出這次海試結果很成功。

「解放軍做什麼動作？他拍給你看」栗正傑9日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，我不但拍給你看，我還用4K高清的空拍機，詳詳細細拍給你看。就表示第一個，有信心。看幾個細節，像印度第一艘航空母艦海試的時候，旁邊一定伴隨著一條拖船，就是說海試過程當中，萬一我的動力系統出了問題，我這個拖船可以把這個船拖回去。

「但是我們看到結果是怎麼樣？就是這艘航母（福建艦）出去以後，它自己加速很快，它把那些拖船甩到後面去了！」栗正傑指出，可見它的加速非常快！第一個它做了電力跟動力的測試，動力方面我們覺得沒問題，非常有把握，它不需要拖船在旁邊；就像不需要保母在旁邊一樣，他很有把握；就像小朋友學騎腳踏車一樣，爸爸媽媽就不用在旁邊看，他自己就邁開大步往前跑了。

栗正傑提到，這次自己很仔細看，馬路上有三輛小車停在旁邊，其中有一輛是紅色的，白色的可能是救護車，另外一輛可能是消防車。另外有一部紅色的，是他原來電磁彈射的，代表這次海試，是不是也有做電磁彈射？代表他也有做電力系統的測試。

栗正傑指出，第三個他還有做給你看，轉彎的一個弧度，很滑順，轉彎時船身並沒有很明顯的傾斜，也沒有很明顯的上下晃動。代表轉彎的時候，戰機一樣可以在甲板上面順利起飛！萬一有導彈或無人機對它做攻擊，它就可以做出良好的閃避動作。

「接下來有一個後續觀察點，可以注意到這次海試是不是成功？就是看它下一次海試的時間！」栗正傑強調，通常海試，如果用山東號或遼寧號來作預判的話，大概都是18個月、1年半左右，因為回來以後要作修正、作調整。如果是下次海試又可以很快進行的話，代表它要修正的項目不多，很快把必要的修正完以後，就可以再進行第二次的海試。解放軍也講，如果有必要的話可以提早。

栗正傑直言，預定本來是2026年可以成軍的，如果有必要，也可以提早成軍。以他們對這次海試的結果來講，應該是非常有信心的。